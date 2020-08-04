الأهلي يعلن شفاء حمدي فتحي من فيروس كورونا

تعافي لاعب خط وسط النادي الأهلي حمدي فتحي، من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد ثبوت سلبية العينة الأخيرة التي خضع لها مؤخرا مع باقي لاعبي الفريق.
وكشف مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، أن عينة اللاعب الأخيرة جاءت سلبية، وتم الاطمئنان عليه تماما.
ومن المنتظر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، حيث سيبدأ برنامج بدني وتأهيلي، لتجهيزه للمباريات المقبلة.
وكان اللاعب قد خضع للعزل المنزلي طوال الفترة الماضية، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها عن إصابته بفيروس كورونا، وابتعد عن التدريبات الجماعية طيلة الفترة الماضية.
ويواصل فريق الأهلي تدريبات الجماعية، لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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