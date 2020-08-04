عمرو الجنايني: لن نرفع الإيقاف عن كهربا.. ولقاء القمة بحكام أجانب

أكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، أن عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا، تم اعتمادها بشكل رسمي، بعد قرار لجنة الاستئناف.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 10 مباريات بعد أحداث لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك والتي اقيمت في الإمارات.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج “ملعب الصقر” المذاع عبر راديو مصر: ” لن يتم تخفيف عقوبة محمود كهربا“.

وأضاف:” هذا الأمر تم مناقشته من لجنة الانضباط، ثم صدر قرار من لجنة الاستئناف، ولا يوجد أي قرار آخر”.

وتابع:” مع احترامي لكل الأندية لن أقوم بتعديل أي عقوبات، ليس لنا سلطة في ذلك، هناك قاضٍ أصدر حكما والأمر انتهي”.

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وأكد عمرو الجنايني أن هناك حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري، ولن يكون هناك حكام مصريين حتى في وجود تقنية الـVAR”.

وواصل:” قرار جلب حكام أجانب لمباريات القمة، صادر من مجلس الوزراء، والأمر منتهي ومحسوم بالنسبة لاتحاد كرة القدم”.

وأكمل رئيس اللجنة الخماسية قائلا: “عودة الدوري لم يكن اختراع، قمنا بالعمل بنظام صحي معتمد من جانب الفيفا ووزارة الصحة ولدينا لجنة طبية برئاسة الدكتور محمد سلطان”.

وأضاف:” أعتقد أنه لا يوجد أي وجه اعتراض من جانب أي فريق على هذه الأمور”.

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