بالفيديو.. هداف النصر التاريخي أمام الهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، غدًا الأربعاء، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لمتابعة مواجهة الديربي المرتقبة بين الهلال والنصر، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وعلى مر تاريخ مواجهات ديربي الرياض، ظهر هدافون كبار نجحوا في تخليد أسمائهم بأحرف من ذهب، لكن يبقى الاسم الأبرز هو المهاجم الأسطوري ماجد عبدالله، الذي يحتل صدارة الهدافين في تاريخ لقاءات الهلال والنصر.

واستطاع ماجد عبدالله هز شباك الهلال 19 مرة خلال مباريات الفريقين في بطولة الدوري، و21 مرة خلال المواجهات في كافة المسابقات.

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من هو ماجد عبدالله؟

ويُعتبر ماجد عبدالله من أبرز أساطير الكرة السعودية ونادي النصر، وقد دافع عن قميص العالمي خلال الفترة من 1977 وحتى عام 1998، لعب في الدوري 168 مباراة سجل خلالها 190 هدف، وبشكل عام شارك في 240 مباراة بقميص النصر وسجل 260 هدف في كافة المسابقات مع الفريق.

وشارك ماجد عبد الله دوليا مع المنتخب السعودي في 185 مباراة سجل خلالها 71 هدفا، وحصد لقب الدوري السعودي 4 مرات في أعوام 1980 و1981 و1989 و1995، كما بكأس الملك 4 مرات أيضا في أعوام 1981 و1986 و1987 و1990.

وحصد الأسطورة النصراوية بطولة كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس، بالإضافة لبطولة كأس الخليج مرتين في عامي 1996 و1997، ويعد الهلال أحد الأندية التي اعتاد ماجد عبد الله التسجيل في شباكها إذ يحتل المركز الثالث بين أكثر الأندية التي هز شباكها برصيد 21 هدفا بعد كل من الاتفاق والأهلي.

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