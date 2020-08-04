بالفيديو.. هداف الهلال التاريخي أمام النصر في الدوري السعودي

يلتقي الهلال، غدًا الأربعاء، مع غريمه التقليدي النصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وعلى مر تاريخ مواجهات ديربي الرياض، ظهر هدافون كبار نجحوا في تخليد أسمائهم بأحرف من ذهب، لكن يبقى الاسم الأبرز في نادي الهلال هو المهاجم الأسطوري سامي الجابر، الذي يحتل المركز الأول بين لاعبي الزعيم الذين سجلوا الأهداف في شباك الفريق النصراوي.

واستطاع سامي الجابر هز شباك النصر 7 مرات خلال مباريات الفريقين في بطولة الدوري، و11 مرة خلال المواجهات في كافة المسابقات.

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من هو سامي الجابر؟

ويُعتبر الجابر من أهم المهاجمين في تاريخ الهلال والكرة السعودية، وقد شارك بقميص الزعيم في 305 مباراة أحرز خلالها 180 هدفا خلال الفترة من 1988 وحتى عام 2007.

وخاض سامي الجابر 156 مباراة دولية أحرز خلالها 46 هدفا ليحتل قائمة ثاني الهدافين الدوليين في تاريخ الكرة السعودية، وهو أصغر لاعب في العالم يصل إلى 100 مباراة دولية عندما كان يبلغ من العمر 25 عاما فقط، كما أن الجابر شارك في 4 بطولات لكأس العالم على التوالي خلال الفترة من 1994 وحتى 2006 وتمكن من التسجيل في ثلاثة بطولات منهم.

وحقق نجم الهلال السابق العديد من البطولات مثل دوري أبطال آسيا مرتين في 1991 و2000، وبطولة آسيا للأندية أبطال الكؤوس مرتين في عامي 1997 و2002، كما حصد لقب الدوري السعودي في أعوام 1989 و1990 و1995 و1998 و2002 و2005، وفاز أيضا ببطولة كأس الملك في عام 1989، وحصد لقب كأس ولي العهد في أعوام 1995 و2003 و2005 و2006 و2008.

وعلى الصعيد الدولي تُوج سامي الجابر بلقب كأس الخليج مرتين في عامي 1994 و2002 بالإضافة للبطولة الأفرو آسيوية مرة في عام 1999.

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