بث مباشر | شاهد اتحاد جدة وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “اتحاد جدة وأبها” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي.

تُنقل مباراة “اتحاد جدة وأبها” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق السعودي “عبد الله الغامدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

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يقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 4 نقاط عن أولى مراكز الهبوط الذي يتواجد فيها “الفتح”، وبفارق نقطة واحدة عن “الحزم” الذي يحتل المركز الـ14.

في المقابل يقدم فريق “أبها” موسمًا استثنائيًا بالنسبة لفريق حديث الصعود إلى دوري المحترفين، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 10 لقاءات.

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