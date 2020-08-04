مقارنة رقمية بين الأوراق الرابحة في الهلال والنصر

تتواجد العديد من الأسماء الكبيرة في تشكيلة فريقي الهلال والنصر، والتي تستطيع صناعة الفارق في مواجهة الديربي المُرتقبة، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، الذي توقف بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وتضم تشكيلة الهلال والنصر كوكبة كبيرة من النجوم واللاعبين المميزين، وسنقارن في السطور التالية رقميا بين أهم الأوراق الرابحة في صفوف الزعيم والعالمي..

جوليانو وجيوفينكو

يُعد سباستيان جيوفينكو وجوليانو دي باولا، من أهم اللاعبين في تشكيلتي الهلال والنصر، ولهما دور كبير في بناء هجمات الفريقين، وصناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

ونبدأ مع نجم الهلال جيوفينكو الذي خاض 19 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 76%، وتمكن اللاعب من صناعة 7 أهداف و33 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 21 تصويبة، أحرز منهم 6 أهداف، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 14 %.

وعلى الجانب الآخر لعب نجم النصر جوليانو 20 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 86.9 %، وتمكن من صناعة 4 أهداف و30 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 20 تصويبة، أحرز منهم 8 أهداف، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 20.5 %.

حمدالله وجوميز

بالتأكيد يبرز دور اللاعبين خلال مواجهة الديربي، من أجل كلمة الحسم وترجمة الهجمات إلى أهداف، ويُعتبر عبدالرزاق حمدالله وبافتيمبي جوميز من أهم اللاعبين في تشكيلتي النصر والهلال.

عبدالرزاق حمدالله خاض 19 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 72.7 %، وتمكن اللاعب من صناعة 3 أهداف و40 فرصة لفريق النصر، وسدد على المرمى 47 تصويبة، أحرز منهم 18 هدفًا، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 20.7 %.

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وعلى الجانب الآخر لعب مهاجم الهلال جوميز 21 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 80.4 %، وتمكن من صناعة 4 أهداف و21 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 29 تصويبة، أحرز منهم 14 هدف، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 32.6 %.

كاريلو وأمرابط

ثنائي لا غنى عنه في تشكيلتي الهلال والنصر، يمتازان بالانطلاقات الهجومية، والمهارة والسرعة والمراوغة، وإرسال الكرات العرضية.

أندريه كاريلو خاض 19 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 82.6 %، ولعب 74 كرة عرضية منهم 16 عرضية ناجحة، وتمكن اللاعب من صناعة 3 أهداف و27 فرصة لفريق الهلال، وسدد على المرمى 14 تصويبة، أحرز منهم 4 أهداف، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 17.4%.

وعلى الجانب الآخر لعب نور الدين أمرابط مع النصر 22 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 76.9 %، ولعب 201 كرة عرضية منهم 28 عرضية ناجحة، وتمكن من صناعة 8 أهداف و76 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 16 تصويبة، أحرز منهم 3 أهداف، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 11.1 %.

موسى والدوسري

أحدهما يمر بفترة تألق كبيرة خلال الموسم الحالي مع فريقه الهلال، والآخر لا يزال يبحث عن نفسه مع النصر، لكنه يبقى لاعب خطير وقادر على تغيير صورته السلبية خلال مباراة الديربي.

خاض سالم الدوسري مع الهلال 12 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 82 %، ولعب 20 كرة عرضية منهم 3 عرضيات ناجحة. وتمكن من صناعة هدفين و15 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 6 تصويبات، أحرز منهم هدفين، وبلغت نسبة أهدافه من التسديدات 16.7%.

فيما لعب أحمد موسى مع النصر 17 مباراة ببطولة الدوري السعودي، وبلغت نسبة نجاحه في التمريرات 73.2 %، ولعب 25 كرة عرضية منهم عرضيتين بشكل ناجح، وتمكن من صناعة 5 أهداف و27 فرصة لفريقه، وسدد على المرمى 10 مرات ولم يسجل أي هدف.

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