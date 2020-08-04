بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اتحاد جدة وأبها” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في الجولة الـ23، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تعتبر مباراة “اتحاد جدة وأبها” الأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق السعودي “عبد الله الغامدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

يدخل فريق “اتحاد جدة” المباراة وهو في اسوء ظروفه، إذ يتواجد الفريق في مركز متراجع للغاية في ترتيب الدوري السعودي، كما يعاني من أزمات مالية طاحنة خلال الفترة الماضية.

ويقبع “اتحاد جدة” في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 4 نقاط عن أولى مراكز الهبوط الذي يتواجد فيها “الفتح”، وبفارق نقطة واحدة عن “الحزم” الذي يحتل المركز الـ14.

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في المقابل يقدم فريق “أبها” موسمًا استثنائيًا بالنسبة لفريق حديث الصعود إلى دوري المحترفين، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 10 لقاءات.

ويتواجد “أبها” في المركز التاسع برصيد 30 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن “الشباب”، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن صاحب المركز العاشر “الاتفاق”.

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اتحاد جدة 1-1 أبها

????️استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز (المحالة)

????الدوري السعودي (الجولة الـ23)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة اتحاد جدة وأبها في الجولة الـ 23 بالدوري السعودي.

⭕عودًا حميدًا للنشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚫????تشكيلة اتحاد جدة: مارسيلو جروهي – سعود عبدالحميد – برونو اوفيني – عمار الدحيم – منصور الحربي – خالد السميري – كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – عبدالرحمن العبود – أنيس البدري – رومارينهو.

????????تشكيلة أبها: عبدالعالي محمدي – كرم برناوي – امين عطوشي – نادر الشراري – خالد الخثلان – كريم العواضي – مهدي تاهرات – عمار النجار – سعد بقير – حسن القيد – فراس شواط.

“1???? بداية المباراة..

“5 مرت اول خمس دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر وسط ريتم سريع من الفريقين.

“7 هجمة منظمة لفريق الاتحاد تنتهي عند منصور الحربي الذي ارسل عرضية أبعدها دفاع أبها.

“10 يغيب المهاجم الإفواري ويلفرد بوني عن الاتحاد اليوم بسبب معاناته من اصابة في العضلة الخلفية.

“15 اول تهديد من الإتي.. رومارينهو يسدد ولكن تصل سهلة في يد الحارس المغربي عبدالعالي محمدي.

“16 ضربة حرة من الجهة اليسرى للاتحاد تُرسل عالية داخل منطقة والجزاء ولكن دفاع أبها يشتتها بعيدًا.

“17 اول ضربة ركنية لفريق أبها، لعبت مباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن تخرج إلى ضربة مرمى بعد تسديدة غير متقنة من الشراري.

“19⚽جووووووووووووووووووووول – رومارينهو يسجل هدف التقدم للإتحاد.

“19 قصة الهدف: رومارينهو يتلقى تمريرة في عمق دفاع أبها من العبود، روضها ببراعة وسددها قوية في شباك عبدالعالي.

“22 فريق أبها يتقدم الآن ويحاول تهديد مرمى العميد.

“27 تردد غير مبرر من مدافع الاتحاد برونو اوفيني كاد يكلف فريقه الهدف الاول بعدما خطف فراس شواط الكرة من البرازيلي الذي عاد واستخلص الكرة من فراس.

“28 حكم المباراة يستمع للفار بسبب تدخل اوفيني على فراس شواط في الكرة الاخيرة، واشار إلى عدم وجود خطأ وقرر استئناف اللعب.

“31 دقيقة راحة لشرب الماء في هذه اللحظات.

“32 الحكم يستأنف اللعب الآن.

“36 رومارينهو يسدد كرة قوية من الجهة اليمنى ترتطم في قدم المدافع وتخرج بجوار القائم إلى الركنية.

“37 أنيس البدري يتولى تنفيذ الركنية ويرسلها عالية ليخرجها مدافعي أبها.

“38 العبود يسدد كرة قوية من زاوية صعبة تذهب بعيدًا عن المرمى.

“41????بطاقة صفراء أولى في المباراة على مدافع أبها خالد الخثلان بعد تدخل قوي على العبود، وضربة حرة مباشرة للإتي من مكان جيد.

“42 منصور الحربي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

“45 اللعب يتوقف في هذه اللحظات بسبب اصابة السميري.

“45 الحكم يضيف دقيقتين كوقت محسب بدلاً من الضائع.

“45+1????بطاقة صفراء على لاعب أبها كريم العواضي بعد تدخل خشن على الدحيم.

45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدف مقابل لا شيء.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“46 ضربة حرة مباشرة لفريق أبها قريبة من منطقة الجزاء.

“47 سعد بقير يتولى تنفيذها ويسددها قوية علت حائط الصد وذهب في المرمى ولكن جروهي يتصدى لها ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“48⚽جووووووووووووووووووووول – مهدي تاهرات يسجل هدف التعادل برأسية رائعة في مرمى جروهي.

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