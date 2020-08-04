رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية جديدة يوم الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية جديدة يوم الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن لاعبي الفريق الأول للكرة والجهاز الفني سوف ‏يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، ‏التي تقام مساء الأحد المقبل.‏

ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.‏

وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏