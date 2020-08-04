رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية جديدة يوم الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية جديدة يوم الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن لاعبي الفريق الأول للكرة والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل.
ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.