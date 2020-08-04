رياضة | سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، من الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو النادي السكندري، في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق، خلال الموسم الجديد.

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ويترقب الفريق السكندري موقف اللاعب مع ناديه خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق معه للتوقيع على عقود انتقاله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، الضوء الأخضر لناديه في الموافقة على إعارة اللاعب، في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي بالوقت الحالي.

وعاد نيدفيد، من فترة إصابة طويلة استمرت لما يقرب من عام كامل، بعدما أجرى جراحتين في غضروف الركبة، واقترب من ختام برنامجه التأهيلي قبل العودة.