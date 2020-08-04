رياضة | هيرتا برلين يضم حارس المرمى شفولو من فرايبورج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هيرتا برلين يضم حارس المرمى شفولو من فرايبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع حارس المرمى ألكسندر شفولو من فرايبورج "بعقد طويل المدى".

وسيتنافس شفولو مع المخضرم روني يارستين على دور الحارس الأساسي للفريق.

وباستثناء موسم واحد، يلعب شفولو ضمن صفوف فرايبورج منذ عام 2009، وقد شارك في 316 مباراة منها 125 مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هيرتا برلين :"بضم ألكسندر شفولو نكون قد تعاقدنا بالتحديد مع حارس المرمى الذي كنا نبحث عنه."

Advertisements

وأضاف :"عمره 28 عاما ويتمتع بالخبرة، وقد استعرض مستوياته وقدراته في المواسم السابقة من البوندسليجا. كذلك تتناسب شخصيته معنا."

ومن ناحيته، قال شفولو إن هيرتا برلين له تاريخ كبير وإنه يتطلع إلى أن يشارك في وضع الأسس التي يمكن للنادي بناء مستقبل إيجابي عليها، وأضاف :"أتيت إلى هيرتا بحماس شديد لهذا التحدي الجديد."

وأنهى هيرتا برلين الموسم المنقضي في المركز العاشر بالدوري الألماني لكن سقف طموحه ارتفع الآن خاصة في ظل المزيد من الدعم الكبير من جانب المستثمر لارس ويندهورست.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل.