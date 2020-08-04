رياضة | فريق سلة ألماني يطرد لاعبا لانتهاكه القيود المتعلقة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق سلة ألماني يطرد لاعبا لانتهاكه القيود المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرد فريق تيليكوم باسكتس بون المنافس بالدوري الألماني لكرة السلة لاعبه جوشيكو سايبو بشكل فوري لأنه انتهك عمدا قواعد القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وكان سايبو، وشريكته، أليكساندرا فاليري لاعبة الوثب الطويل، انتقدا القيود، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركا يوم السبت في مظاهرة كبيرة مناهضة للقيود في برلين.

وذكر النادي أن هذه الخطوة جاءت لأن سايبو قام "بانتهاك متطلبات عقده الحالي كرياضي محترف".

وقال فولفجاند فيلديتش المدير العام لفريق بون :" أندية الدوري الألماني لكرة السلة تعمل بدقة على مفهوم النظافة لعودة الجماهير في الموسم المقبل وعلى إرشادات السلامة المهنية الخاصة باللاعبين. لهذا لا يمكننا أن نكون مسؤولين عن خطر دائم من العدوى، الذي يشكله اللاعب سايبو لزملائه بالفريق أو للآخرين في الفرق المشاركة في الدوري الألماني لكرة السلة".