رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.
وأضاف أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.
ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.