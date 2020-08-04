رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في ٣٠ يونيو الماضي.

وأضاف أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.