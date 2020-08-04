رياضة | فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي على فرصة أخري من المدير الفني رينيه فايلر بالفترة الحالية.

ودعي فايلر صالح جمعة لاستغلال الفرصة وتصحيح الاخطاء التي يعاني منها مع استعادة لياقته البدنية عن طريق وضع برنامج خاص خضع له اللاعب لتنفيذ بعض الوحدات البدنية لانقاص وزنه.

وحرص فايلر على الاجتماع مع صالح جمعة في جلسة منفردة لمناقشة بعض الامور الخاصة معه وذلك لحل مشاكله بالفترة الاخيرة حتي يتم الاعتماد عليه وحجز مكان بالتشكيل الاساسي.