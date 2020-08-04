رياضة | تجهيز 9 ملاعب لاستقبال مباريات الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تجهيز 9 ملاعب لاستقبال مباريات الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، بتجهيز9 ملاعب بالمدن الرياضية في مختلف مناطق المملكة، لاستقبال المنافسات الكروية بداية من الجولة الـ23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء .

وبدأت أعمال الصيانة بالملاعب مطلع مايو الماضي واستمرت قرابة شهرين، بإشراف ومتابعة من قبل وكالة الشؤون الفنية بوزارة الرياضة، وشملت أعمال الصيانة المقررة، استاد الملك فهد الدولي بالرياض، الذي أصبح جاهزًا لاستقبال المباريات، بعد أن تم إحلال أرضيته وتغييرها إلى أرضية زراعية جديدة، بجانب صيانة أرضية الملعب .

أما في منطقة مكة المكرمة، فتم الانتهاء من أعمال الصيانة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد أن أجريت أعمال الصيانة السنوية لأرضية الملعب الرئيسي بالكامل، والأمر ذاته ينطبق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث أنجزت فيه كافة الأعمال المرتبطة بعودة المنافسات.

وفي الأحساء، أنهت الإدارة المختصة أعمال الصيانة السنوية في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بعد أن تم صيانة أرضية الملعبين (الرئيسي والرديف)، على أن تنتهي أعمال إحلال مضمار ألعاب القوى للملعب الرئيسي منتصف نوفمبر المقبل من العام الجاري 2020، والذي يحتوي على عدد 8 حارات وفقًا للمقاييس الدولية المعتمدة.

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كما اكتملت جاهزية استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأصبح جاهزًا لاحتضان المواجهات الكروية، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية، فيما ستنتهي خلال ديسمبر المقبل أعمال إحلال أرضية مضمار ألعاب القوى في الاستاد.

وفي مدينة أبها، وتحديدًا ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تم الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية لأرضيات ملاعب كرة القدم بالمدينة (الرئيسي والملعبين الرديفين) ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأرضية الخشبية للصالة الرياضية المغلقة.

وتواصلت أعمال الصيانة السنوية لتشمل مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث تم إجراء أعمال الصيانة السنوية لأرضية ملعب كرة القدم الرئيسي، وإحلال أرضية الملعب الرديف بأرضية حديثة بالعشب الطبيعي والأمر ذاته ينطبق على ملعب نادي الحزم الرياضي بالرس، الذي أصبح جاهزًا لاستقبال المباريات.

وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، اكتملت أعمال الصيانة السنوية لكافة مرافق الملعبين (الأساسي ـ الرديف).