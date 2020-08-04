رياضة | جاريث بيل يُهاجم جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يُهاجم جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني صافرات الإستهجان التي تعرض لها من قبل جماهير ريال مدريد في الكثير من المرات بسبب آداؤه المذبذب.

وقال بيل في تصريحات لوسائل الإعلام:"كان هناك 80 ألف شخص يطلقون صافرات الاستهجان ضدي في الملعب بسبب أنني لم أقدم آداءاً جيداً، في البداية كان إنطباعي ما هذا الأمر ؟ لم يكن أمراً جيداً ولا يعزز ثقتك".

Advertisements

وأضاف:"لماذا تفعل جماهير فريقك هذا، إنه أمر قاسٍ؟ هذا هو السؤال الكبير لم أستطع إستيعابه، عندما لا تكون في حالة جيدة على أرض الملعب تتوقع أن الجماهير ستقف خلفك وتحفزك".

وتابع:" ماحدث كان العكس، الصافرات تجعلك تشعر بالسوء وتجعلك تلعب بشكل أسوء وتفقد ثقتك بنفسك وهو مايجعل الجماهير أكثر غضباً منك".

وعن ممارسته للعبة الجولف، اختتم بيل تصريحاته قائلاً:" يعاني الكثير من الناس من مشاكل معي بسبب الجولف ولا أعرف السبب، لقد تحدثت مع الأطباء وأكد لي الجميع أنه لا مشكلة بالأمر".