رياضة | محمد صلاح يقضي إجازته في دبي

اكدت صحيفة البيان الإماراتية عن وصول الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول إلى دبي في الساعات الماضية لقضاء العطلة الصيفية.

وحصل محمد صلاح على إجازة من نادي ليفربول بعد نهاية بطولة الدوري والتي توج بها الريدز على حساب مانشستر سيتي الوصيف.

واشارت الصحيفة إلى أن صلاح سيمضي أيام قليلة في دبي ثم سيعود إلى ليفربول للاستعداد والتحضير للموسم الجديد علما بأن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجاري، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد منح لاعبي فريقه راحة تمتد لمدة أسبوعين بعد انتهاء الدوري يوم 26 يوليو الماضي.