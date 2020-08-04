رياضة | عاجل - سلبية المسحة الطبية لحمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - سلبية المسحة الطبية لحمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تغيب عن تدريبات الأهلي خلال الأيام الماضية بسبب إيجابية العينة الطبية وإصابته بفيروس كورونا.

ومن يخوض اللاعب تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم خلال الفترة المقبلة على أن يلتحق بعدها بتدريبات الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.