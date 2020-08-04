الامارات | مرتضى منصور يحدد موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحدد موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن موعد افتتاح طبيب الغلابة والمتواجد في مقر نادي الزمالك بميت عقبة وذلك خلال الجولة التي أجراها مرتضى منصور، لمتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء، وتوفير كل السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لهم.

وكان رئيس نادي الزمالك قد قرر في وقت سابق اطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنيه في وقت سابق على المسجد المتواجد داخل مقر النادي، تقديراً لدوره الكبير في خدمة المجتمع طوال مسيرته، وكان رئيس النادي قد منح طبيب الغلابة العضوية الشرفية له ولعائلته، رمضان الماضي عقب رفضه استقبال أي هدايا أو مساعدات.

وشدد مرتضى منصور خلال جولته في النادي على ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

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كما أعلن المستشار مرتضي منصور عن افتتاح مسجد الأعضاء الجديد نهاية الأسبوع الجاري، وإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية على المسجد.

وقال مرتضى منصور: “إن هذا الافتتاح يأتي تكريماً من مجلس إدارة نادي الزمالك لهذه الشخصية الزملكاوية التي أعطت حسب وصفه مثلاً عظيماً للإخلاص في العمل من خلال مهنته كطبيب وتكريس حياته لخدمة البسطاء

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