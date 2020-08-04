شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون: الإرهاق يحاصر ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بشعوره بالإنهاك التام، بعد موسمه الناجح فى البريميرليج رفقة الريدز، والذى شهد تتويج الليفر بلقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وقال أليسون، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «هذا واحد من أكثر المواسم المرهقة التى مررت بها، لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب جائحة كورونا أو طول الموسم، ومع ذلك يبقى أيضًا من أقل المواسم التى شاركت بها فى المباريات بسبب الإصابات».

وأضاف: «ودعنا دورى أبطال أوروبا مبكرًا، ولكن يأتى الإنهاك من تقديمنا كل شىء طوال الوقت، المدير الفنى كلوب له جزء كبير فى ذلك، بإخبارنا ما هو هدفنا الأساسى، وكنا نحرص على تحقيق هذا الهدف بالتدريب بكيفية إدارته (كلوب) للحصص التدريبية».

وتابع: «كان يثق (كلوب) فى أننا سنقوم بما يريده، ليس فقط فى الحصص التدريبية بل على مدار اليوم أيضًا، مجموعتنا قوية للغاية، كل لاعب يملك جودة عالية على المستوى الفردى، ونملك دائمًا 4 لاعبين فى القمة، الأفضل فى العالم فى مراكزهم، وهذا ما يجعل منا فريقًا خاصًا، ولكن ما يصنع الفارق حقًا هو طريقتنا فى اللعب معًا».