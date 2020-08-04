شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهنئته بعيد ميلاده.. تركي آل الشيخ يشكر الفنانين العرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانين العرب الذين قاموا بإرسال التهئنة له بمناسبة عيد ميلاده اليوم الثلاثاء 4 أغسطس.

وقام عدد من الفنانين العرب والمصريين بتهنئة المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده من خلال فيديو مجمع للفنانين، وظهر في الفيديو عدد كبير من نجوم الفن وهم يقدمون التهنئة على رأسهم عمرو دياب، محمد هنيدى، وأصالة، وأحمد عز، ودينا الشربينى، ووائل جسار، وراشد الماجد، ومحمد حماقى، وكاظم الساهر،عبدالمجيد عبدالله، أحمد السقا، أنغام، المنتج حمادة إسماعيل، يسرا، رابح صقر، المنتج محسن جابر، عمرو يوسف، الملحن خالد عز، وليد توفيق، الشاعر تامر حسين، زياد حمزة، اللاعب أحمد حسام ميدو، الشاعر أمير طيعمة وسيف الوزيرى، والملحن نواف عبدالله، والمطرب أصيل أبوبكر، والشاعر خالد تاج الدين والشاعر نادر عبدالله.

وكذلك عبادى الجوهر، غادة عادل، عمرو مصطفى، مروان خورى، أكرم حسنى، أحلام، عاصى الحلانى، تامر عاشور، اللاعب أحمد حسن، سلمى أبوضيف، سالم الهندى، نبيل شعيل، شيكو، هشام ماجد، كارمن سليمان، الموزع طارق مدكور، إبراهيم فايق، محمد محسن، مدحت شلبى، هانى شاكر، الملحن وليد سعد، الشاعر بهاء الدين محمد، الشاعر أيمن بهجت قمر، بيومى فؤاد، محمد عبده.