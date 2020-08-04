شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لـ«أوباما» يثير مخاوف الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخشى مسؤولو نادى الزمالك فشل المفاوضات مع يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول، بعد أن تلقى اللاعب عرضا مغريا من نادى أهلى جدة السعودى للانتقال إليه فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اتفاق إدارة النادى مع اللاعب على التفاصيل المالية بشأن تمديد عقده، كان مسؤولو القلعة البيضاء قد عرضوا على أوباما تمديد عقده مقابل الحصول على 7 ملايين جنيه فى الموسم، فى الوقت الذى طلب فيه اللاعب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد نظير تمديد عقده أسوة بما حدث مع طارق حامد لاعب الوسط المدافع.

من جهة أخرى، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللمسات الأخيرة للمباراة المهمة والمرتقبة بين المارد الأبيض ونظيره المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من الدور الأول لبطولة الدورى الممتاز، والمقررة غدا الخميس، وذلك فى بداية عودة النشاط الكروى، عقب توقف طويل قارب على الخمسة أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم بأكمله. وقرر المدير الفنى الفرنسى الاعتماد على إسلام جابر، لاعب وسط الفريق، فى ظل غياب الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، عن المباراة بسبب عدم الجاهزية، كونهما لم يخوضا فترة الإعداد مع الفريق نظرا لتواجدهما فى المغرب بسبب عدم وجود طيران يسمح بعودة اللاعبين، لذا قرر كارتيرون الدفع بإسلام جابر، وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال المعسكر. كما سيخضع الثنائى مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لاعبا الفريق، لبعض القياسات البدنية والاختبارات الطبية لتحديد إمكانية الدفع بهما فى المباراة بالتشكيل الاساسى، أم الأفضل تواجدهما على مقاعد البدلاء عقب عودتهما مؤخرا للتدريبات بعد شفائهما من الإجهاد العضلى الذى لحق بهما فى آخر التجارب الودية للفريق أمام طلائع الجيش. كما قام باتريس كارتيرون بدراسة تسجيلات مباريات المصرى الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى خلال فترة التوقف من أجل الوقوف على كل نقاط القوة والضعف فى المنافس، استعدادا للمباراة. وشهدت تدريبات الفريق أمس قيام اللاعبين ببعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال المباراة، لاستغلال الثغرات التى اكتشفها كارتيرون من خلال متابعة مباريات المصرى الودية الأخيرة إلى جانب عدد من لقاءات الفريق البورسعيدى فى بطولة الدورى العام قبل توقفها.

كما عقد كارتيرون جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريب الذى خاضه الفريق أمس، وحرص المدير الفنى على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدورى، وطالبهم بالتركيز وبذل اقصى جهد فى الفترة الحالية، واوضح كارتيرون للاعبين الان الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها فى الاستعداد لنصف نهائى دورى الابطال الإفريقى. فيما أجرى فريقا الزمالك والمصرى، المتواجدان فى برج العرب، مسحة كورونا، أمس الثلاثاء، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما غدا الخميس كما خضع أيضا طاقم الحكام المقرر تكليفه بإدارة المباراة لمسحة كورونا، وتلقى الناديان إخطاراً من الاتحاد المصرى لكرة القدم بأنه سيتم إجراء مسحة كورونا لـ 30 فردا من كل فريق. وقام كارتيرون بتخفيض الحمل التدريبى للفريق بداية من أمس الأول «الاثنين»، استعدادا للمباراة، حيث قرر كارتيرون خوض الفريق مرانه على فترة واحدة بعدما خاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الفترة السابقة خلال المعسكرات التى خاضها الأبيض والتى تخللها 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى.

وجاء قرار كارتيرون من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب الإصابات العضلية خلال الفترة القادمة وفقا للبرنامج الموضوع من جانبه لعودة الفريق للمشاركة فى المنافسات الرسمية.