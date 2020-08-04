شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالقسط الثاني قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، جزءا من مستحقات اللاعبين التى تقدر بـ1.2 مليون جنيه كتحفيز لهم قبل مواجهة الزمالك، غدا الخميس، فى الجولة الـ18 من الدورى الممتاز، أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية على المارد الأبيض، خصوصا أنها المباراة الأولى تحت قيادة طارق العشرى، المدير الفنى، منذ أن تولى مهمة الفريق.

وركز «العشرى» خلال التدريبات الأخيرة على غلق المساحات أمام لاعبى المنافس، وحذر المدير الفنى من خطورة كل من يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم بالقلعة البيضاء، وانطلاقات عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، ومصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى حالة مشاركته مع فريقه، فى الوقت الذى استقر فيه المدير الفنى للفريق البورسعيدى على استبعاد كل من سعيدو صنبورى ومفتاح طأطأ لأسباب فنية، نظرا لعدم التزامهما بالتعليمات الفنية التى صدرت من المدير الفنى، سواء خلال التدريبات أو المباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، استعدادا لاستئناف الدورى، فيما أجرى أمس لاعبو الفريق الكروى الأول المسحة الخاصة بتأكد اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك غدا وفقا للتعليمات التى أصدرتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة، كان أحد عمال غرفة خلع الملابس بالمصرى قد أصيب خلال الفترة السابقة بفيروس «كورونا» مما استدعى إجراء مسحة جديدة للاعبين والجهاز الفنى وكافة المخالطين به حتى تتأكد اللجنة الطبية من سلامة اللاعبين.

يأتى هذا فى الوقت الذى تسببت فيه الأزمة المالية فى توقف المفاوضات مع عدد من اللاعبين لتمديد عقودهم، لعدم قدرة النادى على صرف مقدم العقود الخاصة بهم.