شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودى يحفز لاعبيه بـ200 ألف ريال قبل مواجهة الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لنادى النصر السعودى، خدمات عبدالله مادو وفراس البريكان، لاعبى الفريق، أمام الهلال فى المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن ديربى الرياض فى الجولة 23 من دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إن البرتغالى بازيل روبيرو، طبيب الفريق، أكد للمدير الفنى عدم قدرة اللاعبين على المشاركة لحاجتهما إلى برنامج بدنى إضافى حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأكدت الصحيفة أن لاعبى النصر سوف يتسلمون مكافآت بطولة السوبر السعودى بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزًا للاعبين قبل الديربى المنتظر.

وشددت الصحيفة على أن الرومانى رازفان لوشيسكو قرر الاكتفاء بمعسكر لمدة يوم واحد فقط لمواجهة الديربى، إذ حدد المدرب الرومانى دخول لاعبيه إلى معسكر اللقاء بعد نهاية تدريب أمس استعدادًا للمواجهة.

وكان الهلال قد أنهى معسكره الإعدادى الذى أجراه فى مقر النادى بالرياض، وبدأ الإعداد مطلع الأسبوع الجارى لمواجهة النصر فى مستهل مباريات الفريق لاستئناف منافسات دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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