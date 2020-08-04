شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما: أتمنى تدريب ريال مدريد فى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن رغبته فى تولى منصب المدير الفنى للفريق الملكى فى المستقبل.

فعبر بث على موقع «يوتيوب» أجاب بنزيما على أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم جيمس رودريجيز زميله بالنادى الأبيض، وثيو هيرنانديز، لاعب الميرنجى السابق وميلان الحالى.

وسئل بنزيما عن إمكانية تدريب الريال فى المستقبل، ليرد قائلا: «إذا استطعت يومًا ما، فأنا أود ذلك فعلاً».

وأضاف «تسجيل الأهداف أم تقديم التمريرات؟ ليسا مختلفان لكننى أحبهما سويا، وإذا كان على الاختيار فسأختار التسجيل، لكن إذا كان زميلى فى وضع جيد فسأعطيه الكرة ليسجل».

وأضاف: «أعمل بجد وأحرص على إطالة مسيرتى قدر الإمكان، التضحية، العمل البدنى والنفسى والطعام، مفاتيح ذلك».

وعما إذا كان يرغب فى أن يصبح مسدد ركلات الجزاء فى الريال بدلاً من سيرجيو راموس، أوضح كريم: «راموس ينفذها بشكل جيد للغاية، بتسديد ركلات الجزاء أو بدونها، المهاجم يجب عليه تسجيل العديد من الأهداف».

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وعن أفضل 3 رياضيين فى كل العصور، صرح مهاجم الملكى «هناك الكثير من الذين ألهمونى، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار رونالدو (الظاهرة) الذى جعلنى لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان (أسطورة السلة) ومايك تايسون (نجم الملاكمة)».