شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو فى التشكيلة المثالية للدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار على منافسات الدورى الإيطالى، بتتويج يوفنتوس بطلًا للمسابقة، للمرة التاسعة على التوالى، وكشفت «أوبتا» للإحصائيات، عن أفضل 11 لاعبًا فى موسم الدورى الإيطالى 2019-2020، وفقًا لبيانات الشبكة، وسيطر لاعبو يوفنتوس، على تشكيل أوبتا المثالى للكالتشيو، بتواجد 4 لاعبين من السيدة العجوز، وتواجد شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو، الذى توج هدافًا لمسابقة الدورى الإيطالى برصيد 36 هدفًا. وجاء التشكيل المثالى كالتالى: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزنى (يوفنتوس). الدفاع: ثيو هيرنانديز (ميلان)، فرانشيسكو أتشيربى (لاتسيو)، ستيفان دى فرى (إنتر ميلان)، خوان كوادرادو (يوفنتوس). الوسط: فابيان رويز (نابولى)، لويز ألبيرتو (لاتسيو)، أليخاندرو جوميز (أتالانتا). الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، شيرو إيموبيلى (لاتسيو)، باولو ديبالا (يوفنتوس) الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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