شكرا لقرائتكم تقارير: تغييرات في قائمة باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا قبل مواجهة أتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، عن بعض التغييرات في قائمة فريق باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أتالانتا في الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

ذكر موقع "جول العالمى"، إن قائمة باريس سان جيرمان ستشهد على بعض التغييرات قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث تم إضافة ميتشيل باكر، إريك ماكسيم، تشوبو موتينج.

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أضاف الموقع، إنه من المقرر أن يودع قائمة النادى الباريسي كلاً من إدينسون كافاني وتوماس مونييه، وتانجي كواسي وعادل عوشيش.

وبات الثلاثى كافاني ومونييه وتانجي كواسي وعوشيش خارج حسابات باريس سان جيرمان الموسم المقبل، حيث رحل مونييه إلى بوروسيا دورتموند، وانضم كواسي إلى بايرن ميونخ، وذهب عوشيش إلى سانت إيتيان، بينما لا يزال كافاني يبحث عن نادٍ جديد.

ويصطدم فريق باريس سان جيرمان بأتالانتا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا في لشبونة يوم 12 أغسطس المقبل.