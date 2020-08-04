شكرا لقرائتكم سولشاير: مانشستر يونايتد ليس متسرع في حسم أي صفقات في الوقت الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، أن ناديه ليس متسرع في حسم أي صفقات في الوقت الحالي، وذلك ردا على صفقة نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي: "إن فترة الانتقالات طويلة، وكل عملية انتقالات تأخذ مجراها، في الوقت الحالي ليس لدي أخبار، إذا كان هناك أي أخبار سنقوم بإبلاغكم".

وتأتي تصريحات سولشاير بخصوص هذا الأمر، على الرغم من تحديد بوروسيا دورتموند موعدهم النهائي لرحيل اللاعب من عدمه في 10 أغسطس الجاري.

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وعن عودة كريس سمولينج مدافع الفريق من الإعارة علق قائلا: " أعتقد أن كريس أظهر خلال مسيرته في مانشستر يونايتد، كم هو رائع بالنسبة لنا، هذا الموسم كان ثابتا مع فريقه".

وعن سبب إعارته قال: "أردت أن أعطي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وربما أكسل توانزيبي الفرصة، فوجدت أنه من الأفضل له أن يذهب إلى روما للعب لمدة عام".

وعن حلمه التتويج بالدوري الأوروبي قال: "الحصول على اللقب الأول أمر هائل، يمكنك أن ترى متى فاز السير أليكس بالدوري الانجليزي الممتاز للمرة الأولى وبالنسبة لي عندما فزت بأول كأس لي كلاعب جعلني أكثر جوعًا".

وعن مركز الفريق في الدوري الانجليزي بعد نهايته: "سعداء بالمركز الثالث، الخطوة التالية لهذا الفريق هي الحصول على الألقاب، لقد وصلنا إلى المربع الذهبي ونريد أن نخطو خطوة أخرى ونريد الفوز بالألقاب".