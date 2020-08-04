شكرا لقرائتكم فايلر يطلب كورس مكثف لتأهيل ياسر إبراهيم قبل مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موعد بدء فترة التأهيل الخاصة بالمدافع ياسر إبراهيم المصاب خلال مباراة الجونة الودية الأخيرة.

وكشف الجهاز الطبي للمدير الفني السويسري رينيه فايلر أن ياسر إبراهيم بمقدوره بدء فترة التأهيل بعد أسبوع واحد من الآن على أن يبدأ بعد مرور 15 يوماً فقط من موعد اصابته في ودية الجونة الماضية.

وطلب رينيه فايلر من الجهاز الطبي واخصائي التأهيل وضع برنامج مكثف لاستعادة خدمات المدافع الدولي الشاب قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز والتي تحدد لها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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واستأنف الأهلي، تدريباته أمس الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، في وقت سابق إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.

ومن المؤكد أن يفقد الأهلي جهود ياسر إبراهيم خلال عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفتقد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر على الأرجح مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.