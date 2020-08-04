شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين الأهلي والمقاولون فى قائمة هدافى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة الدورى المصرى للدوران من جديد بعد غد الخميس بعد فترة توقف تجاوزت المائة اليوم منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وتتجدد المنافسة بين 18 نادياً لكل منهم هدف وطموح مختلف من الموسم الجاري، وكذلك اللاعبين وفى مقدمتهم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، والذى يتصدر قائمة هدافى الدورى المصرى برصيد 13 هدفاً.

وسيطر نادى المقاولون العرب على ثلاثة مراكز بداية من الثالث وحتى المركز التاسع في قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، فيما حسم الزمالك مركزين فقط والأهلي ثلاثة مراكز أيضاً، فيما يمتلك سموحة وبيراميدز وأسوان وإنبى مركزاً واحداً لكل فريق بالقائمة.

وفى المركز الثانى يأتى محمد شريف صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى إنبي، برصيد 9 أهداف، بينما يحتل سيف الجزيرى مهاجم المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى يحتل المركز الرابع برصيد 6 أهداف، ويتساوى حسام حسن مهاجم سموحة مع الحاوى بنفس الرصيد.

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ويتساوى اللاعبون بنفس رصيد الأهداف بداية من المركز السادس وحتى المركز الثانى عشر، برصيد 5 أهداف لكل لاعب وهم: فادى فريد مهاجم أسوان، محمد سمير مدافع المقاولون، مصطفى محمد مهاجم الزمالك، محمد سالم صانع ألعاب المقاولون، أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، جونيور آجاى وحسين الشحات لاعب النادى الأهلي.

ويتصدر عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 حتى الآن برصيد 13 هدفاً، قبل استئناف المسابقة مرة أخرى يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما يأتى محمد شريف، لاعب إنبى، فى المركز الثانى برصيد 9 أهداف، ثم سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف ووليد سليمان لاعب الأهلى وحسام حسن لاعب سموحة يتواجدان فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.

بينما سجل كل من حسين الشحات لاعب الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد سالم لاعب المقاولون ومصطفى محمد لاعب الزمالك ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب وفادى فريد لاعب أسوان وجونيور أجاى لاعب الأهلى 5 أهداف لكل منهم .