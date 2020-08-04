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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : لا أستطيع الظهور على قناة الزمالك لظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي خالد الغندور عن عدم ظهوره هذا الأسبوع على قناة الزمالك ، وغيابه عن تقديم برنامجه اليومي " زملكاوي، حيث نشر خالد الغندور علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي اعتذارا لجماهير الزمالك عن ظهوره في البرنامج قائلا : لن استطيع الظهور هذا الاسبوع لظروف خاصة جدا ، دون الكشف عن كواليس غيابه عن البرنامج خاصة انه كان من المفترض ان يقدم حلقة اليوم من البرنامج عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.
خالد الغندور
من جانب أخر خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأفراد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والإدارى للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالى للكشف عن فيروس كورونا، يأتى ذلك استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر له يوم الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدورى لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدورى.
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