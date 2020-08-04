شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبي يستضيف اجتماع المناطق لاتحاد الكاراتيه السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات والفرق القومية ، اجتماع للمناطق التابعة لاتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، يوم السبت المقبل ، من أجل مناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة ، حيث قرر اتحاد الكاراتيه، خضوع لاعبى المنتخب إلى مسحة كورونا قبل بدء المعسكر المغلق المقرر إقامته أغسطس الجاري ، للاطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين، قبل بدء النشاط فعليا، خاصة أن الكاراتيه من الألعاب التلامسية، وخضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة، ومسحات سريعة قبل انطلاق المعسكر المفتوح الذى يقام بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وكشفت نتائج المسحة الأولى التى خضع لها لاعبو منتخب الكاراتيه عن سلبية التحاليل، وسلامتهم من فيروس كورونا، وسلامة جميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين أيضًا.

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واستعان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، بطبيب نفسى لمساعدة لاعبى المنتخب على الاستعداد للبطولات المقبلة، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم من تغييرات بسبب فيرس كورونا، وكان أول تدريب للاعبى المنتخب مع الطبيب النفسى لتأهيلهم وتجهيزهم نفسيا للدخول فى التدريبات، واستئناف النشاط الرياضى بعد توقف دام طويلا عدة أشهر.

واستأنف منتخب الكاراتيه تدريباته التى توقفت منذ جائحة كورونا، حيث خضع اللاعبون للتدريبات بعد إجراء مسحة الفيروس وتحاليل الدم، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالمركز الأولمبى بالمعادى، حيث انطلق المعسكر الذى من المقرر أن يكون مفتوحا نظرا لظروف عمل لاعبى المنتخب.