شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف خطة الأهلي لعودة ياسر ابراهيم قبل قمة 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيناريو عودة ياسر ابراهيم مدافع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة وتحديداً قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

واستأنف الأهلي، تدريباته أمس، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

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وقال خالد محمود، طبيب الفريق، في وقت سابق إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، مُشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية، لذا تم وضع برنامج تأهيل خاص للاعب سيبدأ تنفيذه سريعاً.

ومن المؤكد أن يفقد الأهلي جهود ياسر إبراهيم خلال عدة مباريات في الجولات الأولى من بطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأحمر بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر نفسه، وتشير الدلائل إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع تقربياً ليفتقد الأهلي جهوده في أربعة مباريات سيخوضها الأحمر على الأرجح مع عودة الدوري أمام كلا، من أنبي والإنتاج الحربي وأسوان والزمالك أيام 9 و14 و17 و22 أغسطس المقبل.