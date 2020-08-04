شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة مدريد المفتوحة بسبب جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون اليوم الثلاثاء، إن بطولة مدريد المفتوحة للتنس، التى كان من المفترض إقامتها ما بين 12 و20 سبتمبر، لن تُلعب هذا العام بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العاصمة الإسبانية.

وأضاف المنظمون، فى بيان "كإجراء مسؤول فى ظل الوضع الراهن الناجم عن جائحة فيروس كورونا وبعد تقييم شامل للوضع الذى ما زالت تتسبب فيه الجائحة... قررنا عدم إقامة بطولة مدريد المفتوحة 2020".

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وكانت البطولة، التى تضم منافسات الرجال وأخرى للسيدات، بمثابة استعداد لفرنسا المفتوحة التى تنطلق فى 27 سبتمبر.

ووفقا لإحصاءات رويترز سجلت إسبانيا، وهى واحدة من أكثر الدول الأوروبية التى تأثرت بالفيروس فى وقت سابق من العام الحالي، نحو 315 ألف حالة إصابة بالإضافة إلى أكثر من 28400 وفاة.