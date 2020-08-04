شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الاسكواش لعبة نشأت فى سجون إنجلترا وسيطر عليها الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرجع أصل الاسكواش إلى القرن الثانى عشر الميلادى وهو أحد أشكال ‏رياضة فرنسية تعرف بـ‏l a ponne ‏ومعناها الراحة راحة اليد، وعرفت رياضة الاسكواش فى إنجلترا خلال القرن التاسع عشر ثم انتشرت عالميا وكانت تلعب بمضارب الراكيت ثم ظهرت لعبة مستقلة سنة 1890م، وفاز بأول بطولة فى نفس العام جون فيكسى، وسميت سكواش اشتقاقًا من الصوت الذى تحدثه الكرة لدى اصطدامها بالمضارب والجدران، حيث استوحى الاسم من نبات اليقطين أو القرع بسبب قساوة كرتها المماثلة لقشرة القرع.

وفى بداية القرن التاسع عشر الميلادي تطورت ‏لعبة مضرب أخرى فى سجن فليت فى العاصمة الإنجليزية لندن، حيث كان ‏السجناء يقذفون الكرة إلى الجدران بالمضرب وسموا اللعبة (لعبة ‏الراكيت).

Advertisements

وتطورت هذه اللعبة وسرعان ما أخذت فى الانتشار، حتى وصلت إلى مدرسة هارو سكول في مدينة ‏هارو في انجلترا عام 1820، حيث كانت ‏الانطلاقة الفعلية للإسكواش، حين اكتشف الأهالي فعالية ضرب الكرة ‏على الحائط بمضرب فيه ثقوب، ليبتكروا هذه اللعبة التي تتطلب ضربات ‏مختلفة إضافة لمجهود بدني ليس بالقليل ، إذ لم يعد على اللاعبين انتظار ‏الكرة لترتطم بالحائط وترتد إليهم، بل أصبحوا مجبرين على اللحاق ‏بالكرة باتجاهات مختلفة‎.‎

ملعب الاسكواش متوازي الأضلاع، بزوايا قائمة، ‎يتألف من أربعة ‏جدران تسمى الحائط الأمامي والحائطان الجانبيان والحائط الخلفي، كما يتضمن الملعب المجال الحر ويمكن للمكان أن يكون مغطى أو ‏غير مغطى وأرضية الملعب تكون من الخشب.

الفراعنة سيطروا على لعبة الاسكواش خلال العقود الأخيرة وبالتحديد مع انطلاق بطولة الأهرام، حيث شق البطل المصري السابق أحمد برادة طريق المجد للفراعنة، ليعقبه أبطال كبار هيمنوا على صدارة التصنيف العالمي مثل عمرو شبانة وكريم درويش ورامي عاشور ومحمد الشوربجي وعلي فرج، وفي السيدات تألقت رنيم الوليلي ونور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب لتهيمن مصر على المراكز الأولى في التصنيف العالمي حتى الآن.