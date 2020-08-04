شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد ستاد القاهرة ملعباً لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادي الأهلي ملعب ستاد القاهرة لاستضافة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا، وطلب الأهلي من الاتحاد الافريقي إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما أكد الكاف أن المواعيد المُحددة هي الثالثة عصراً أو السادسة أو الثامنة مساء، واختار مسئولو الأهلي يوم 3 أكتوبر كموعد لإقامة مباراة الإياب، ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ يقام الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.

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