الامارات | صدمة لرونالدو في جوائز إيطاليا.. وديبالا أفضل لاعب في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لرونالدو في جوائز إيطاليا.. وديبالا أفضل لاعب في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الارجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الايطالي لكرة القدم لموسم 2019-2020 بعد مساهمته في قيادة يوفنتوس إلى لقبه التاسع تواليا، متفوقا على زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تلقى صدمة كبيرة بعد أن خرج خالي الوفاض من الجوائز الفردية، وكذلك تفوق ديبالا على هداف لاتسيو تشيرو ايموبيلي. وسجل ديبالا 11 هدفا في "سيري أ" هذا الموسم اضاف اليها سبع تمريرات حاسمة (وفق الموقع الرسمي للدوري الايطالي) ساهمت في قيادة كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري الى اللقب رغم الاداء المتواضع.

وفاز ايموبيلي بجائزة أفضل مهاجم بعد أن عادل الرقم القياسي من الاهداف في موسم واحد بتسجيله 36 هدفا، وهو نفس عدد الاهداف التي سجلها المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين في صفوف نابولي موسم 2015-2016 قبل الانتقال الى يوفنتوس.

وحصل حارس يوفنتوس البولندي فويتشيك تشيشني على جائزة أفضل حارس مرمى، والهولندي ستيفان دي فري على جائزة أفضل مدافع بعدما ساهم في قيادة انتر الى الوصافة.

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واختير الارجنتيني بابو غوميز لاعب أتالانتا أفضل خط وسط والسويدي ديان كولوسيفسكي (20 عاما) المعار من يوفنتوس الى بارما أفضل لاعب لما دون 23 عاما. وقال المدير التنفيذي للدوري لويجي دي سييرفو في بيان صادر على الموقع الرسمي للدوري "يعتمد تقييم الأداء على الإحصائيات الرسمية لدوري سيري أ، والتي تمثل المعيار الموضوعي للتقييم العلمي لأفضل لاعبي كرة القدم في هذا الموسم، والذي أكملناه بعزم كبير وتغلبنا على الكثير من المصاعب".

أما رونالدو المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الفائت، خرج خالي الوفاض في الجوائز الفردية رغم تسجيله 31 هدفا، ومساهمته في اربع تمريرات حاسمة في الكالتشيو هذا الموسم.

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