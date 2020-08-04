شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا الأفضل في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت رابطة الدوري الإيطالي «سيريا آ» جوائز الأفضل في موسم كالتشيو 2019/2020 والتي شهدت تتويج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بينما حصد تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى. وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي: حارس المرمى: تشيزني (يوفنتوس) أفضل مدافع: ستيفان دي فريج (إنتر ميلان) أفضل لاعب وسط: أليخاندرو جوميز (أتالانتا) أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما) Advertisements أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس) وشارك ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة). الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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