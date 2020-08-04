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ديبالا الأفضل في الدوري الإيطالي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت رابطة الدوري الإيطالي «سيريا آ» جوائز الأفضل في موسم كالتشيو 2019/2020 والتي شهدت تتويج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بينما حصد تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.

وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي:

حارس المرمى: تشيزني (يوفنتوس)

أفضل مدافع: ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)

أفضل لاعب وسط: أليخاندرو جوميز (أتالانتا)

أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)

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أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس)

وشارك ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة).

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    94,640

  • تعافي

    44,066

  • وفيات

    4,888

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