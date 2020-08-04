شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مسحة حمدي فتحي سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الخاصة بلاعب وسط الفريق حمدي فتحي جاءت سلبية، واللاعب سيخوض المران بشكل طبيعي.

وكانت عينة حمدي فتحي قد جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يبدأ البروتوكول الخاص من أجل التعافي.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات دوري WE المصري يوم 9 من الشهر الجاري أمام إنبي على أن يواجه الانتاج الحربي يوم 14.