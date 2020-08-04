شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مسحة حمدي فتحي سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الخاصة بلاعب وسط الفريق حمدي فتحي جاءت سلبية، واللاعب سيخوض المران بشكل طبيعي.
وكانت عينة حمدي فتحي قد جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن يبدأ البروتوكول الخاص من أجل التعافي.
ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات دوري WE المصري يوم 9 من الشهر الجاري أمام إنبي على أن يواجه الانتاج الحربي يوم 14.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مسحة حمدي فتحي سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.