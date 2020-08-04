شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، لمناقشة خطة النشاط في الفترة المقبلة، واستعدادات الاتحاد لإقامة بطولة الجمهورية.

واستعرض «النوري» خطة الاتحاد في الفترة المقبلة، وخطوات إقامة بطولة الجمهورية للتجديف، والتي تدخل ضمن درجات الحافز الرياضي، والتي من المقرر أن تقام في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد «صبحي» أن الوزارة تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية، من أجل إقامة البطولات المختلفة، والبدء بعودة النشاط الرياضي تدريجيًا بعد جائحة كورونا، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفاً أن الفترة الراهنة تشهد استعدادات على كافة الجوانب من أجل عودة الرياضة في مصر تدريجيًا.