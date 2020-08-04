شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب خالد الغندور عن برنامج «زملكاوي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود برنامج «زملكاوي» الشهير المذاع على قناة الزمالك للظهور من جديد، اليوم الثلاثاء، في موعده المعتاد العاشرة مساءً بعد انتهاء الإجازة التي حصلت عليها برامج القناة أثناء عيد الأضحي المبارك.

وتنطلق أولي حلقات البرنامج اليوم ولكن بدون المذيع الأساسي للبرنامج خالد الغندور، والذي كان مقررًا ان يقوم بتقديم الحلقة اليوم، وأعلن ذلك على صفحته الشخصية وذلك بسبب تعرض «الغندور» لوعكة صحية مفاجئة، وحاجته لإجراء منظار عاجل في إحدى المراكز الطبية القريبة من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

واضطرت القناة لإخطار طارق يحيي بتقديم حلقة اليوم بدلا من الغندور الذي سيعود للظهور كمقدم للبرنامج فور تماثله للشفاء.