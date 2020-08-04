شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: مباراة القمة بحكام أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، إن مباراة الأهلي والزمالك القادمة والتي ستقام يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ستكون بقيادة حكام أجانب، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعين طاقم حكام أجانب لإدارة تلك المباراة.

وأضاف «الجنايني» في تصريحات إذاعية عبر محطة «راديو مصر»، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة في مصر، لم تطلب تمديد عملها من قبل الإتحاد الدولي، ولكن الإتحاد أشاد بعمل اللجنة وإنجازها العديد من الملفات، ولكن تبقى ملفين فقط، وهما لائحة النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات، ولكن تم التأجيل بسبب فيروس كورونا.

وعن تقدم النادي الأهلي والزمالك بطلب لتخيف العقوبات التي وقعت على كل من محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، بعد أحداث مباراة السوبر الشهيرة، أكد الجناني أن هذة العقوبات لا رجعة فيها وأنها مازلت قائمة، بالإضافة أنها من اختصاص لجنة الاستئناف والتي أصدرت قرارتها ولن يتم العدول عنها، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل أو قرارات القضاة.

وأكد الجنايني أن المنظومة الرياضية قادرة على إنهاء بطولتي الدوري وكأس مصر خلال 4 شهور، مؤكداً أنه لم يكن يستطيع الإعلان عن جدول الدوري قبل الحصول على الموافقات الأمنية لذلك.

وعن ما تداول حول إلغاء معسكر المنتخب المصري في شهر أكتوبر حتى يتم الإنتهاء من بطولة الدوري، قال جنايني أنه هذا الأمر غير صحيح لأن الأولوية دائما للمنتخبات الوطنية، حيث أنه تم عقد جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وتم الاتفاق على مجريات الأول، طبقاً للمعطيات المتاحة حالياً.

Advertisements