شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقرر إيقاف أيمن حفني.. والمشرف على الكرة في «الذئاب» يطالبه بالاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، إيقاف أيمن حفني، لاعب الفريق، وتجميده لنهاية الموسم حتى نهاية إعارته، بسبب عدم التزامه وانتظامه في تدريبات الفريق.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن أيمن حفني، لاعب «غير ملتزم»، لذلك لا يصلح للعب في المقاولون العرب، الذي يحتاج لاعبين ذو قدرات خاصة أهمها الالتزام داخل وخارج الملعب.

وتابع المشرف على الكرة: «حفني حصل على كافة مستحقاته، وليس لديه سبب لتصرفاته الأخيرة، لذلك لن يفرط النادي في أي من حقوقه لدي اللاعب».

وطالب «فتحي» اللاعب أيمن حفني بالاعتزال والاكتفاء بهذا القدر في الملاعب، قائلًا: «للأسف صدمت في أيمن حفني وطريقه تفكيره وعقليته أثناء تعامله مع الأمور في المقاولون».

وتابع: «للأسف حفني موهبة ضلت طريقها إلى سلم المجد بسبب طريقة تفكيره وحالة عدم اللامبالاة وعدم الالتزام».

وشدد المشرف على الكرة أن «حفني» فرط في فرصة عمره مع المقاولون العرب، وكان بإمكانه استعادة مستواه ومكانته الطبيعية ضمن أفضل وأمهر لاعبي الدوري، لو أحسن استغلال فرصة انضمامه لذئاب الجبل.