شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فريد: أنتظر اللائحة لحسم موقف ترشحي لرئاسة الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن فريد، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إنه لم يحسم قراره بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة، موجهًا الشكر لأندية الجمعية العمومية، التي طالبته بالترشح.
وأكد «فريد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لم أحسم قراري النهائي بعد، وأنتظر لائحة النظام الأساسي والاطلاع عليها، وبعدها سأحسم قراري».
وتمنى «فريد» أن تخرج اللائحة وفقًا للوائح والقوانين، وبعيدة عن المجاملات والتفصيل الخاص لخدمة البعض على حساب البعض الآخر.
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