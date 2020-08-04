شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يجتمع خلال أيام لوضع خارطة الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل وضع خارطة الطريق ومخطط عملهم خلال الفترة المقبلة. ويأتي الاجتماع المقبل للجنة المؤقتة كأول جلسة بعد التجديد لهم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمدة 4 شهور كمهلة أخيرة من فيفا، لتيسير الأعمال وإعداد اللائحة الخاصة والدعوة للانتخابات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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