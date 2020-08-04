شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بجهازه المعاون في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الشكر لجهازه الفني المعاون بقيادة أمير عبد العزيز المدرب العام، وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي علي دورهم ومجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية . ويري كارتيرون، إن نجاح معسكر الفريق في برج العرب علي مدار الفترة الماضية يرجع لتفاني الجهاز المعاون في العمل وانجاز جميع المهام المطلوبة منهم مؤكداً أنه يري تعاون أكثر من رائع من الجميع داخل الإدارة الفنية للزمالك . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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