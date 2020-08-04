شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من فيفا للجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، من تكرار اخطاء السنة الأولي من عمر مجلسهم بالتأخير في الانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وطالبت فيفا، اللجنة الخماسية بسرعة طرح اللائحة على الجمعية العمومية للتصويت عليها والبت فيها مبكرا بموعد اقصاه بداية سبتمبر المقبل حتى يتسنى لهم الانتهاء منها في الوقت المحدد ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد واعتماد اللائحة بشكلها وبنودها الجديدة وفقا للوائح وقوانين فيفا، ومن ثم إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل مع انتهاء مدة المد للجنة المؤقتة.

يأتي تحرك فيفا، بعد انا نما إلى علمها رغبة أعضاء اللجنة الخماسية في تأخير اللائحة لآخر وقت ممكن كوسيلة ضغط جديدة على الاتحاد الدولي للمد لهم واستكمال العام الثاني في إدارة الجبلاية وهو ما ترفضه فيفا بشكل نهائي، وسبق وخاطب اللجنة المؤقتة بتنفيذ المهام المطلوبة منها وعدم التحايل بعامل الوقت والظروف الطارئة.