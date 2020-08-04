شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«عمومية» اتحاد الكرة يطالبون حسن فريد بالترشح لرئاسة الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أعضاء بالجمعية العمومية في اتحاد الكرة المصري، حسن فريد، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، من أجل الترشح لرئاسة الجبلاية وخوض معركة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
واتفق عدد من أعضاء الجمعية العمومية وأندية الوجهين القبلي والبحري، على تشكيل وفد ينوب عنهم لعقد جلسة مع حسن فريد لإقناعه بالترشح، وخوض الانتخابات على منصب الرئيس، وتشكيل قائمة تمثل جميع الأندية والمحافظات.
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