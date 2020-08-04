شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، صالح جمعة لاعب الفريق فرصة أخيرة لاستعادة لياقتة وتصحيح الأخطاء التى يعانى منها ، من خلال وضع برنامج خاص خضع له اللاعب لتنفيذ بعض الوحدات البدنية لانقاص وزنه.

ووفقاً لمصدر داخل الفريق فان فايلر، حرص على الاجتماع مع اللاعب لمناقشتة فى بعض الأمور التى تخض أدائه خلال التدريبات ومطالبته بحل تلك المشاكل حتى يدخل فى الصورة وينافس على حجز مكان بتشكيلة الفريق الأساسية .

وتحاول لجنة التخطيط بالنادى الضغط على فايلر، للحفاظ على اللاعب وعدم إيثارة المشاكل خاصة بعدما فشلت محاولات تسويقه لعدم مشاركتة فى المباريات الرسمية منذ فترة ما دفع فرق الدورى لاخراجه من حساباتها.