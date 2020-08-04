خبر سار لجمهور الدوري الألماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 قالت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنها استعدت للسماح بعودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل إذا منحت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر. وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري كريستيان زايفرت، إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الأسبوع المقبل. وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.





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