حكام مباراة الزمالك والمصرى يخضعون لمسحة كورونا

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جدة - عمرو شويل يخضع طاقم حكام مباراة الزمالك والمصرى المقرر لها الخميس المقبل لاختبار مسحة كورونا ظهر اليوم للاطمئنان على صحتهم .. حيث تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عمر ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة ال14 للذوري.
استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعيين حكمين دوليين فى معظم مباريات الأهلى والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .
وعلم "الخليج 365" أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلى والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولى حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا فى حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.
فى سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا على حكام الدورى قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة أن نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد فى حالة ثبوت اصابة اى حكم بفيروس كورونا.
يستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصرى المؤجلة من الجولة ال14 للدورى بينما يلعب الأهلى امام انبى يوم 10 أغسطس الجاري.
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